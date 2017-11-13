Natus Vincere выступит на MDL Macau

Natus Vincere обыграла Team Empire со счетом 2:1. Матч проходил в рамках СНГ квалификации MDL Macau по Dota 2.

Во время третьей карты после использования ультимейта Shadow Demon на иллюзию Phantom Lancer игра вылетела, после чего организаторы объявили о переигровке.

Natus Vincere стала третьим известным участником турнира. Ранее свое место заработала LGD.Forever Young. Еще две команды получат прямые приглашения. Оставшиеся слоты разыграют на квалификациях в Южной Америке, Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.

MDL Macau пройдет с 8 по 10 декабря в Макао. Призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.