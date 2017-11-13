Infamous обыграла SG e-sports в финале квалификации MDL Macau

Infamous обеспечила себя место на LAN-финале турнира MDL Macau. В финале южноамериканской квалификации команда обыграла SG e-sports со счетом 2:1.

Ранее в финальный этап соревнований пробились Natus Vincere и LGD.Forever Young. Всего в турнире примут участие 8 команд. 2 из них получат прямое приглашение, а оставшиеся места разыграют на квалификациях в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.

MDL Macau пройдет с 8 по 10 декабря в Макао. Призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.

