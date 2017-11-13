Team Kinguin представит Европу на The Summit 8

Завершилась европейская квалификация на майнор The Summit 8 по Dota 2. Её победителем стала Team Kinguin, обыгравшая в финале Hellraisers. Серия завершилась со счётом 3:1.



Team Kinguin получила приглашение первого уровня. В полуфинальной встрече польская пятёрка обошла победителей открытой квалификации PENTA Sports.



Ранее отбор в Юго-Восточной Азии прошла Fnatic. OG получила прямое приглашение на чемпионат, а OpTic Gaming обеспечила себе путёвку благодаря победе на американском турнире King's Cup.



Майнор The Summit 8 пройдёт с 13 по 17 декабря в США. В соревнованиях примут участие 8 команд, которые разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.