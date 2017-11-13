Evil Geniuses заработала путёвку на мэйджор от DreamLeague

Evil Geniuses стала победителем американской лиги DreamLeague по Dota 2 и заработала путёвку на мэйджор. В финальном матче команда обыграла compLexity Gaming со счётом 2:0.



EG прошла по верхней сетке отборочного этапа. В первом матче она обошла Digital Chaos, а затем дважды одержала победу над CoL.



Отборочные этапы уже завершились в Китае и Южной Америке. Эти регионы на мэйджоре представят Newbee и Infamous. В Европе и СНГ путёвку себе обеспечила Team Secret. По результатам региональной лиги здесь отборы пройдут ещё три состава. Заключительная квалификация состоится в Юго-Восточной Азии.



Восьмой сезон DreamLeague получил статус мэйджора. В соревнованиях примут участие восемь команд, которые прошли региональные отборочные этапы. Призовой фонд чемпионата составит $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.