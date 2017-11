Команда Sacred выиграла южноамериканскую квалификацию на The Summit 8

Команда Sacred одержала победу в южноамериканской квалификации на The Summit 8. В ходе отборов пятёрка обыграла Elite Wolves и SG Gaming, а в финале была сильнее Infamous. Заключительная серия завершилась со счётом 3:1.



В состав Sacred входят бывшие игроки Digital Chaos.SA. В октябре перуанские киберспортсмены решили создать собственную команду и организацию.



Ранее отборы завершились в Юго-Восточной Азии и Европе. Там победы одержали Fnatic и Team Kinguin. Заключительные матчи квалификации в СНГ состоятся 13 и 14 ноября. Затем слоты разыграют в Китае и Северной Америке. Также места на турнире получили OG и OpTic Gaming.



Майнор от Beyond the Summit пройдёт с 13 по 17 декабря в США. Команда-участницы разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.