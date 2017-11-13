Дмитрий Korb3n Белов: админы отказали в переигровке с нашим преимуществом

Менеджер состава Team Empire по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов прокомментировал на своей странице во «ВКонтакте» переигровку третьей игры в матче с Natus Vincere.

«Мы спрашивали за преимущество и лоад. После совещания админов они отказали в преимуществе, а лоадов нет. Да, я в курсе, что в 2015 был прецедент, но сейчас 2017-й, и преимущество было не столь явным.



Оставить тот же пик — это решение тренера и игроков. Я вам не 8к дотер, чтобы об этом рассуждать. У нас был хороший пик, сложно сказать, меняли бы его сейчас или нет.



Перенос игры мы совсем не рассматривали, так как всё ментально было в порядке. Обидно, но все были готовы на 4 карты. А вот когда в рмк наша игра начала сыпаться, нервы у парней сдали.



Касаемо гг, не захотели — не написали. Не до этого как-то было. Говорят, эмоции в такие моменты преобладают над здравым смыслом. Никаких претензий ни к кому нет», — заявил Дмитрий Белов.

Natus Vincere обыграла Team Empire со счётом 2:1 в финале квалификации MDL Macau. Во время третьей карты после использования ультимейта Shadow Demon на иллюзию Phantom Lancer Dota 2 вылетела, после чего организаторы объявили о переигровке.