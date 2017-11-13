Джеки EternaLEnVy Мао: Стив Excalibur Йе не подходил к нашему стилю

Игрок состава Fnatic по Dota 2 Джеки EternaLEnVy Мао прокомментировал замену Стива Excalibur Йе на Эйбэда Азэль Abed Юсопа.

«К сожалению, Стив Excalibur Йе не особо подходил к нашему стилю. И все мы знали, что Abed, который должен был играть с нами изначально, подойдёт нам. В «Доте» было достаточно случаев, когда приход «лучшего» игрока не обязательно делал команду сильнее. Я был частью того известного инцидента, когда мы исключили из команды MiSeRy, w33 ради Arteezy и UNiVeRsE.



Я знаю, что винить — это человеческая природа, и трудно принять вещи, которые находятся за пределами понимания. Но практически невозможно понять работу команды, не находясь в ней (Reddit, Twitch). Даже будучи частью команды, это чрезвычайно сложно. Мы не обвиняли Стива в поражениях, в которых он был не виноват. Нам просто кажется, что Abed прикроет наши слабости, а мы — его», — рассказал Джеки Мао.

Abed присоединился к Fnatic 8 ноября. Вместе с ним команда стала победителем квалификации DOTA Summit 8 в Юго-Восточной Азии.