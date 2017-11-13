Adrenaline Cyber League по Dota 2 пройдёт в клубе Stadium Live

LAN-финал турнира Adrenaline Cyber League по дисциплине Dota 2 пройдут c 21 по 22 ноября в московском клубе Stadium Live.

Последним известным участником турнира стала Team Empire. Команда пробилась на турнир через закрытую квалификацию. Ранее прямые приглашения от организаторов получили Virtus.pro, Natus Vincere и mousesports.

Призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс. Победитель чемпиона заработает $ 65 тыс., за второе место команде достанется $ 25 тыс., а составы, занявшие 3-4-е места, получат по $ 5 тыс.