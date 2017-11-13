OG обыграла PENTA Sports в финале европейской квалификации MDL Macau

OG обыграла PENTA Sports со счётом 2:0 в финале европейской квалификации MDL Macau по Dota 2.

OG стала четвёртым участником турнира. Ранее Natus Vincere стала победителем СНГ отборочных, а Infamous оказалась сильнее в Южной Америке. LGD.Forever Young получила слот как победитель DPL Top Season 4.

Еще две команды получат прямое приглашение. Оставшиеся два места разыграют на квалификации в Северной Америке и Юго-Восточной Азии.

MDL Macau пройдёт с 8 по 10 декабря в Макао. Призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.