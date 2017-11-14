Virtus.pro сыграет с Natus Vincere в финале СНГ квалификации DOTA Summit 8

Virtus.pro вышла в финал СНГ квалификации DOTA Summit 8. В полуфинале команда обыграла Vega Squadron со счетом 2:0.

Решающий матч состоится 14 ноября в 19:00 по московскому времени. Победившая команда обеспечит себя местом на LAN-финале турнира.

Ранее стали известны 5 участников соревнований. OG получила прямое приглашение от организаторов. Sacred, Fnatic и Team Kinguin прошли на турнир как победители региональных квалификаций. OpTic Gaming стала победителем King's Cup: America.

Майнор от Beyond the Summit пройдёт с 13 по 17 декабря в США. Команда-участницы разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.

