Riot Games откроет трансферное окно для команд NA LCS 2018

Компания Riot Games откроет специальный трансферный период для участников NA LCS 2018 по League of Legends. Как пишет ESPN, этот период предназначен для обмена игроками с командами, которые не примут участия в предстоящем сезоне NA LCS.



Ранее портал ESPN сообщал, что места в лиге приобрели Team SoloMid, Counter Logic Gaming, Team Liquid, Cloud9, OpTic Gaming, FlyQuest, спортивные клубы «Хьюстон Рокетс» и «Кливленд Кавальерс», а также совладелец «Голден Стейт Уорриорз» Джо Лейкоб. Кто займёт последнее место, пока не известно.



В мае 2017 года Riot Games объявила о переходе североамериканской лиги LCS на франшизную систему. По новым правилам компании 10 команд получат постоянное членство в лиге. Доходы от соревнований будут равномерно распределяться между игроками, организациями и самой Riot.