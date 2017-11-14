Алексей Solo Березин: я считаю, что текущая система достаточно справедлива

Капитан команды Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин оценил новую турнирную систему Valve в интервью порталу Redbull.



«Это довольно честно. Я считаю, что это более справедливо, чем выбор команд в случайном порядке. Если вы хотите посетить The International, то вам надо что-нибудь сделать. Я думаю, что у нас есть всё, чтобы пробиться на TI: хорошие опытные игроки, хорошая команда и понимание друг друга. Поэтому я надеюсь, что у нас получится. Я не уверен, что в СНГ сейчас есть команды, которые могут переиграть нас, но, возможно, они появятся чуть позже», — рассказал Березин.



В текущем сезоне Virtus.pro одержала победу на первом мэйджоре — ESL One Hamburg 2017. Команда заработала $ 500 тыс. и 750 рейтинговых очков. В настоящее время VP возглавляет список Pro Circuit с 765 баллами.