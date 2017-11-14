Организаторы HCT объявили победителей последнего отборочного тура HCT Last Call

Стали известны последние участники чемпионата мира по Hearthstone. К победителям сезонных соревнований присоединились Томас Sintolol Циммер, Мудзахидул Muzzy Ислам, Чен tom60229 Вей и Чжен OmegaZero Лин.



Всего в турнире примут участие 16 игроков. Киберспортсменов разделят на четыре группы, которые будут сыграны по системе GSL. По два игрока пройдут в плей-офф, где сразятся в формате до четырёх побед.



На чемпионате мира СНГ-регион представят Алексей ShtanUdachi Барсуков, Александр Коленто Мальш и Евгений Нейрея Шумилин.



Hearthstone World Championship 2017 пройдёт с 18 по 21 ноября в Амстердаме (Нидерланды). Призовой фонд чемпионата составит $ 1 млн.