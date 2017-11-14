OG сыграет на Captains Draft 4.0 по Dota 2

OG обыграла mousesports в финале европейской квалификации турнира Captains Draft 4.0. Матч завершился со счетом 3:1. Команда завоевала путёвку на соревнования.



В настоящее время известны семь участников из восьми: Evil Geniuses, Team Secret, compLexity, Midas Club Elite, Team Empire, OG и Mineski. Последняя команда определится по результатам отборочных в Китае.



Captains Draft 4.0 станет первым майнором в 2018 году. Чемпионат пройдёт с 4 по 7 января в Вашингтоне (США). Призовой фонд турнира составит $ 300 тыс. и 300 рейтинговых очков.