Джек KBBQ Чен: я не хотел упустить шанс построить команду победителей

Популярный киберспортивный аналитик и переводчик по Dota 2 Джек KBBQ Чен рассказал в интервью Cybersport.com о причинах перехода от комментирования к управлению командой VGJ.Storm.



«Я пожертвовал несколькими вещами для должности директора VGJ.Storm, хотя я по-прежнему буду участвовать в некоторых мероприятиях. Множество вещей сподвигло меня на это решение. Постоянные поездки истощали меня. Между Kiev Major и The Summit я провёл около 6 или 7 мероприятий в трёх разных регионах с разными временными поясами. Моя энергия закончилась, и я чувствовал себя как зомби.



Самый важный фактор — знать себя и понять, чего ты хочешь. Я азартный человек по своей природе, как и большинство из нас. Поэтому мне было трудно упустить шанс построить команду победителей, понять, каково быть частью этого», — рассказал Чен.



Джек KBBQ Чен сотрудничает с Valve с 2015 года. Он работал в качестве переводчика на Frankfurt Major 2015, The International 6, The Boston Major 2016, The Kiev Major 2017 и The International 2017.



В сентябре 2017 года Чен занял должность директора команды VGJ.Storm. Среди достижений команды победа на североамериканских финалах World Cyber Arena 2017.