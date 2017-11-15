znajder и dennis покинули активный состав GODSENT по CS:GO

GODSENT объявила о переменах в составе по CS:GO. Андреас znajder Линберг покинул команду, а Деннис dennis Эдман выставлен на трансфер, сообщается на официальном сайте организации.



Их временно заменят Якоб pyth Моруярви и Хампус hampus Позер.



«Мы поговорили с Андреасом, и нам стало ясно, что он хочет попробовать что-то новое в карьере. Андреас всегда был предан GODSENT, и сейчас это лучшее решение для обеих сторон. С того дня, как пришел в команду, он был ценным игроком состава, и мы искренне желаем ему всего наилучшего в будущем», — прокомментировал уход спортивный директор команды Каспер Хвидт.



Линберг выступал за GODSENT с апреля 2016 года. В составе команды он одержал победу на Europe Minor Championship — Atlanta 2017, занял 3-4-е место на DreamHack Masters Malmo, DreamHack Summer 2016 и DreamHack Winter 2016.



Эдман провел в GODSENT три месяца. В составе GODSENT Деннис выиграл шведскую квалификацию WESG 2017.



Состав GODSENT по CS:GO:



— Саймон twist Эллиасон

— Йоаким disco doplan Гидетун

— Фредерик freddieb Буё

— Якоб pyth Моруярви

— Хампус hampus Позер