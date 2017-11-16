ESL изменит формат матчей на турнирах по CS:GO

Intel Extreme Masters Season XII Oakland по CS:GO станет одним из последних турниров от ESL с форматом матчей до одной победы. Об этом сообщил старший вице-президент продуктов Electronic Sports League Ульрих Шульце.

«Турнир в Окленде станет одним из последних по CS:GO, где используется bo1. Изменение форматов наших соревнований в следующем году позволит добавить больше матчей до двух побед», — заявил Ульрих Шульце.

Intel Extreme Masters Season XII Oakland проходит с 14 по 19 ноября в Окленде (США). 12 участников поделили на две группы. Команды провели серию из пяти матчей до одной победы.