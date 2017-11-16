Кирилл ANGE1 Карасёв пропустит европейский финал WESG

Кирилл ANGE1 Карасёв пропустит европейский LAN-финал World Electronic Sports Games 2017 по CS:GO. Анонс появился на сайте SLTV.

Причиной послужил плотный график тренировок игрока HellRaisers. Неизвестно, кто заменит его в составе Team Ukraine.

Помимо Кирилла Карасёва в составе Team Ukraine выступают Владислав bondik Нечипорчук, Даниил Zeus Тесленко, Александр s1mple Костылев и Иоанн Edward Сухарев.

Европейские финалы WESG 2017 пройдут с 22 по 26 ноября в Барселоне (Испания). 20 команд поборются за призовой фонд в $ 92 тыс. и 12 мест в основную стадию соревнований.