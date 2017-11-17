Объявлена дата старта первого рейтингового сезона в Dota 2

Компания Valve объявила дату старта новой рейтинговой системы в Dota 2. Первый сезон стартует 22 ноября. Об этом компания сообщила на своей странице в «Твиттере».



В обновлении «Поединки судеб» Valve представила улучшение текущий рейтинговой системы. По задумке разработчиков, каждые шесть месяцев игроки будут проходить калибровку для уточнения своего рейтинга. Итоговый показатель будет основан на результатах предыдущего сезона. Помимо числового обозначения появятся семь медалей звезды прогресса, которые увидят партнёры по команде во время рейтинговых матчей.



«Так рейтинг игроков станет более точным и актуальным, отчего качество игр повысится», — говорится в анонсе.



Изначально на подготовку к новой системе Valve выделила две недели.



Во время старта первого сезона рейтинга в Москве будет проходить турнир Adrenaline Cup, А в Китай — майнор от Perfect World.



Текущая система матчмейкинга была введена в декабре 2014 года. За время её существования в ней обнаружились серьёзные проблемы, среди которых бустеры и большое количество «смурфов». Кроме того, по мнению пользователей, уровень игры многих игроков не соответствует их MMR из-за долгих перерывов или особенностей патчей.