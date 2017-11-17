ForZe выставила kibaken и almazer на трансфер

ForZe выставила Антона kibaken Колесникова и Алмаза almazer Ассадулина на трансфер. Анонс появился на официальной странице организации в «ВКонтакте».

Эту новость в своей группе прокомментировал Антон kibaken Колесников.

«Больше не являюсь игроком forZe. Организация и один лысый человек приняли такое решение без согласия остальных игроков, тренера и менеджера. Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, когда выигрываешь чемпионат, летишь с пацанами домой в хорошем настроении, а на следующий день раздаётся звонок и тебе сообщают, что ты уволен. Сразу, наверное, возникает вопрос, как такое возможно. В этот же день мне пишут 4 человека из команды, что творится какая-то дичь и никто не понимает, зачем вообще это делать, то есть вы понимаете, как работает организация и команда между друг другом. Если команде было бы всё равно, зачем им мне писать вообще что-либо? Играли вчетвером около полугода, постоянно меняли пятого игрока, и вот, казалось бы, состав укомплектован, а тут ба-а-а-а-ах, минус! Вообще, можно было бы написать еще много «хорошего», но пока делать этого не буду, идём дальше», — заявил Антон Колесников.

kibaken и almazer вместе с forZe стали чемпионами IeSF World Championship 2017. За победу на турнире команда заработала $ 9 тыс.