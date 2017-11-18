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К Dota 2 выпустили обновление 7.07c

Киберспорт

Компания Valve выпустила обновление 7.07c к Dota 2. Оно изменило таланты Alchemist, Anti-Mage, Meepo, Windranger и других героев, а также подкорректировало баланс в игре.

Список общих изменений:

  • Руна богатства: базовый опыт уменьшен с 50 до 25;
  • Руна богатства: прирост в минуту увеличен с 5 до 7;
  • Стартовый свиток телепортации теперь начинает работать на 10 секунд позже;
  • Bloodstone: регенерация маны за заряд снижена с 0,4 до 0,35;
  • Meteor Hammer: длительности ошеломления увеличена с 1,75 до 2 секунд;
  • Aeon Disk: стоимость снижена со 1675 до 1600. Урон от предмета больше не уменьшает здоровье цели ниже 80%;
  • Тролль-жрец: аура восстанавливает 3 единицы маны вместо 1,5;
  • Скорость возрождения героя на 12-20 уровнях скорректирована.

Изменение баланса героев:

Alchemist

  • Талант 10 уровня изменён с +5 к броне на -5 секунд от перезарядки Unstable Conconction;
  • Талант 15 уровня теперь даёт +350 к здоровью вместо +250;
  • Талант 20 уровня теперь даёт +360 к урону Unstable Conconction вместо +200;
  • Талант 25 уровня изменён с -8 секунд от перезарядки Unstable Conconction на +30 к регенерации от Chemical Rage.

Anti-Mage

  • Урон Mana Break снижен с 60% до 50% от недостающей маны;
  • Перезарядка Blink увеличена с 12/9/7/5 до 15/12/9/6;
  • Талант 15 уровня теперь снижает перезарядку Blink на 2 секунды вместо 1;
  • Талант 20 уровня: иллюзии теперь получают 350% урона вместо 300%.

Bane

  • Радиус активации Nightmare снижен с 500/550/600/650 до 425/500/575/650.

Beastmaster

  • Урон Wild Axes снижен с 40/70/100/130 до 30/60/90/120;
  • Скорость передвижения Hawk снижена с 450 до 430;
  • Броня Earth Brewling уменьшена с 5 до 3.

Broodmother

  • Талант 10 уровня теперь даёт +75 к урону спайдерлингов вместо +60;
  • Талант 20 уровня теперь даёт +60 к скорости атаки вместо +50;
  • Талант 25 уровня теперь даёт +75 к урону/вампиризму Insatiable Hunger вместо +60.

Сentaur Warrunner

  • Прирост ловкости снижен с 1,6 до 1.

Сhaos Knight

  • Перезарядка Phantasm увеличена со 130 до 145.

Chen

  • Стоимость Holy Persuasion снижена со 100/110/120/130 до 70/90/110/130;
  • Талант 10 уровня теперь даёт +35% к опыту вместо +20%;
  • Талант 10 уровня теперь даёт +200 к радиусу применения заклинаний вместо +125.

Clockwerk

  • Power Cogs максимального уровня теперь разбиваются с трёх атак вместо двух.

Drow Ranger

  • Бонус от Precision Aura снижен с 16/22/28/34% до 10/18/26/34%;
  • Талант 15 уровня теперь даёт +400 к Gust вместо +300.

Earth Spirit

  • Длительности онемения от Geomagnetic Grip снижена с 2,5/3/3,5/4 до 2/2,5/3/3,5 секунд.

Ember Spirit

  • Талант 10 уровня теперь даёт +200 к поглощению урона Flame Guard вместо +150;
  • Талант 10 уровня теперь даёт +25 к урону вместо +20;
  • Талант 15 уровня теперь увеличивает урон Flame Guard в секунду на +50 вместо +30.

Huskar

  • Базовая скорость передвижения снижена на 5.

Lone Druid

  • Здоровье Spirit Bear увеличено с 1400/1800/2300/2700 до 1500/2000/2500/3000 единиц.

Luna

  • Прирост силы снижен с 2,5 до 2,2 единиц;
  • Задержка применения Lucent Beam снижена с 0,5 до 0,4 секунды;
  • Талант 10 уровня теперь даёт +200 к радиусу активации умения вместо +150;
  • Талант 15 уровня теперь сокращает перезарядку Lucent Beam на три секунды вместо двух.

Meepo

  • Базовое сопротивление магии снижено с 35% до 25%;
  • Таланты 10 уровня переработаны: +7 к силе или +20 к урону;
  • Талант 15 уровня: +10% к вампиризму вместо +10 к силе;
  • Талант 20 уровня: -4 секунды от перезарядки Earthbind вместо +40 к урону;
  • Талант 25 уровня: -5 секунд от перезарядки Poof вместо -4;
  • Талант 25 уровня: +600 единиц здоровья вместо +700.

Morphling

  • Возвращение к Morphling возвращает здоровье и ману на показатели, которые были до активации ультимейта;
  • Morph теперь заимствует основной атрибут цели;
  • Длительность Morph снижена с 30 до 20 секунд;
  • Талант 20 уровня изменён с -25 секунд от перезарядки Morph на +15 секунд к длительности Morph.

Naga Siren

  • Прирост ловкости снижен с 2,75 до 3,2;
  • Талант 10 уровня изменён с +175 к здоровью на +10% к урону иллюзий от Mirror Image.

Nightstalker

  • Ограничение видимости в Darkness у зданий и вардов увеличен со 675 до 800;
  • Видимость во время ускорения ночью с помощью Hunter in the Night снижена с 1200 до 1000.

Omniknight

  • Базовый интеллект снижен на 2;
  • Радиус ауры Degen снижен с 350 до 300;
  • Талант 20 уровня ослаблен с +6 к восстановлению маны до +4.

Shadow Fiend

  • Бонус от складывания урона Shadow Raze увеличен с 60 до 80.

Sniper

  • Прирост силы снижен с 2 до 1,7;
  • Талант 10 уровня теперь даёт +15% к скорости перезарядки вместо +12%;
  • Талант 15 уровня теперь даёт +25 к урону Shrapnel в секунду вместо +20.

Spectre

  • Урон Desolate снижен с 20/30/50/65 на 20/30/40/50;
  • Desolate теперь работает сквозь неуязвимость к магии.

Spirit Breaker

  • Талант 15 уровня теперь даёт +40 к урону вместо +30;
  • Empowering Haste на себя теперь даёт +8%/+12%/+16%/+20% к скорости вместо +6%/10%/14%/18%;
  • Empowering Haste на товарищей теперь даёт +4%/+6%/+8%/+10% к скорости вместо +6%/10%/14%/18%.

Storm Spirit

  • Прирост ловкости уменьшен с 1,8 до 1,5;
  • Талант 20 уровня теперь дает +30 к скорости атаки вместо +40.

Templar Assassin

  • Талант 10 уровня изменен с +250 к здоровью на +3 Psionic Traps;
  • Урон Psionic Trap увеличен с 175/250/325 до 250/350/450;
  • Максимальное количество зарядов Psionic Trap уменьшено с 6 до 4.

Terrorblade

  • Прирост интеллекта уменьшен с 1,75 до 1,6;
  • Скорость перезарядки Metamorphosis увеличена с 140 до 155;
  • Скорость передвижения от Metamorphosis теперь замедляется не на -30, а на -25;
  • Талант 20 уровня теперь уменьшает скорость перезарядки Reflection не на 8, а на 10 секунд.

Tiny

  • Grow теперь дает +5/10/15 к защите и больше не увеличивает скорость передвижения;
  • Бонусный базовый урон от Grow уменьшен с 40/80/120 до 30/45/60;
  • Бонусный урон по зданиям от Tree Grab изменен с 75% до 60/80/100/120%;
  • Урон по юнитам от Tree Grab изменен с 30% до 10/20/30/40%;
  • Количество атак от Tree Grab изменено с 2/3/4/6 до 5;
  • Скорость перезарядки Tree Grab изменена с 15 до 18/16/14/12;
  • Талант 20 уровня теперь уменьшает скорость перезарядки Tree Grab не на 10, а на 7 секунд;
  • Теперь нельзя бросать при помощи Toss врагов с иммунитетом к магии.

Tusk

  • Набор силы увеличен с 2,6 до 3.

Underlord

  • Талант 20 уровня теперь увеличивает восстановаление здоровья не на +30, а на +20.

Vengeful

  • Spirit Талант 20 уровня теперь уменьшает время перезарядки Magic Missile не на 4 секунды, а на 5;
  • Урон от атак под Vengeance Aura теперь увеличивается не на 10/18/25/34%, а на 12/18/24/30%.

Windranger

  • Скорость разворота увеличена с 0,6 до 0,8;
  • Бонус к скорости передвижения от Windrun увеличен с 50% до 60%; Радиус радиус атаки увеличен с +75 до +100;
  • Талант 15 уровня увеличивает урон от Powershot не на +90, а на +100;
  • Талант 20 уровня изменен с +25% к сокращению перезарядки способностей на +1 цель Shackleshot;
  • Талант 25 уровня изменен с +1 цель Shackleshot на +30% к сокращению перезарядки способностей;
  • Талант 25 уровня увеличивает шанс мини-стана от Focus Fire не на +20%, а на +30%.

Winter Wyvern

  • Урон от Arctic Burn уменьшен с 9% до 7,5/8/8,5/9%;
  • Базовый урон уменьшен на 3;
  • Талант 15 уровня теперь дает не +600 к ночному обзору, а +500.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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