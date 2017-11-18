К Dota 2 выпустили обновление 7.07c

Компания Valve выпустила обновление 7.07c к Dota 2. Оно изменило таланты Alchemist, Anti-Mage, Meepo, Windranger и других героев, а также подкорректировало баланс в игре.
Список общих изменений:
- Руна богатства: базовый опыт уменьшен с 50 до 25;
- Руна богатства: прирост в минуту увеличен с 5 до 7;
- Стартовый свиток телепортации теперь начинает работать на 10 секунд позже;
- Bloodstone: регенерация маны за заряд снижена с 0,4 до 0,35;
- Meteor Hammer: длительности ошеломления увеличена с 1,75 до 2 секунд;
- Aeon Disk: стоимость снижена со 1675 до 1600. Урон от предмета больше не уменьшает здоровье цели ниже 80%;
- Тролль-жрец: аура восстанавливает 3 единицы маны вместо 1,5;
- Скорость возрождения героя на 12-20 уровнях скорректирована.
Изменение баланса героев:
Alchemist
- Талант 10 уровня изменён с +5 к броне на -5 секунд от перезарядки Unstable Conconction;
- Талант 15 уровня теперь даёт +350 к здоровью вместо +250;
- Талант 20 уровня теперь даёт +360 к урону Unstable Conconction вместо +200;
- Талант 25 уровня изменён с -8 секунд от перезарядки Unstable Conconction на +30 к регенерации от Chemical Rage.
Anti-Mage
- Урон Mana Break снижен с 60% до 50% от недостающей маны;
- Перезарядка Blink увеличена с 12/9/7/5 до 15/12/9/6;
- Талант 15 уровня теперь снижает перезарядку Blink на 2 секунды вместо 1;
- Талант 20 уровня: иллюзии теперь получают 350% урона вместо 300%.
Bane
- Радиус активации Nightmare снижен с 500/550/600/650 до 425/500/575/650.
Beastmaster
- Урон Wild Axes снижен с 40/70/100/130 до 30/60/90/120;
- Скорость передвижения Hawk снижена с 450 до 430;
- Броня Earth Brewling уменьшена с 5 до 3.
Broodmother
- Талант 10 уровня теперь даёт +75 к урону спайдерлингов вместо +60;
- Талант 20 уровня теперь даёт +60 к скорости атаки вместо +50;
- Талант 25 уровня теперь даёт +75 к урону/вампиризму Insatiable Hunger вместо +60.
Сentaur Warrunner
- Прирост ловкости снижен с 1,6 до 1.
Сhaos Knight
- Перезарядка Phantasm увеличена со 130 до 145.
Chen
- Стоимость Holy Persuasion снижена со 100/110/120/130 до 70/90/110/130;
- Талант 10 уровня теперь даёт +35% к опыту вместо +20%;
- Талант 10 уровня теперь даёт +200 к радиусу применения заклинаний вместо +125.
Clockwerk
- Power Cogs максимального уровня теперь разбиваются с трёх атак вместо двух.
Drow Ranger
- Бонус от Precision Aura снижен с 16/22/28/34% до 10/18/26/34%;
- Талант 15 уровня теперь даёт +400 к Gust вместо +300.
Earth Spirit
- Длительности онемения от Geomagnetic Grip снижена с 2,5/3/3,5/4 до 2/2,5/3/3,5 секунд.
Ember Spirit
- Талант 10 уровня теперь даёт +200 к поглощению урона Flame Guard вместо +150;
- Талант 10 уровня теперь даёт +25 к урону вместо +20;
- Талант 15 уровня теперь увеличивает урон Flame Guard в секунду на +50 вместо +30.
Huskar
- Базовая скорость передвижения снижена на 5.
Lone Druid
- Здоровье Spirit Bear увеличено с 1400/1800/2300/2700 до 1500/2000/2500/3000 единиц.
Luna
- Прирост силы снижен с 2,5 до 2,2 единиц;
- Задержка применения Lucent Beam снижена с 0,5 до 0,4 секунды;
- Талант 10 уровня теперь даёт +200 к радиусу активации умения вместо +150;
- Талант 15 уровня теперь сокращает перезарядку Lucent Beam на три секунды вместо двух.
Meepo
- Базовое сопротивление магии снижено с 35% до 25%;
- Таланты 10 уровня переработаны: +7 к силе или +20 к урону;
- Талант 15 уровня: +10% к вампиризму вместо +10 к силе;
- Талант 20 уровня: -4 секунды от перезарядки Earthbind вместо +40 к урону;
- Талант 25 уровня: -5 секунд от перезарядки Poof вместо -4;
- Талант 25 уровня: +600 единиц здоровья вместо +700.
Morphling
- Возвращение к Morphling возвращает здоровье и ману на показатели, которые были до активации ультимейта;
- Morph теперь заимствует основной атрибут цели;
- Длительность Morph снижена с 30 до 20 секунд;
- Талант 20 уровня изменён с -25 секунд от перезарядки Morph на +15 секунд к длительности Morph.
Naga Siren
- Прирост ловкости снижен с 2,75 до 3,2;
- Талант 10 уровня изменён с +175 к здоровью на +10% к урону иллюзий от Mirror Image.
Nightstalker
- Ограничение видимости в Darkness у зданий и вардов увеличен со 675 до 800;
- Видимость во время ускорения ночью с помощью Hunter in the Night снижена с 1200 до 1000.
Omniknight
- Базовый интеллект снижен на 2;
- Радиус ауры Degen снижен с 350 до 300;
- Талант 20 уровня ослаблен с +6 к восстановлению маны до +4.
Shadow Fiend
- Бонус от складывания урона Shadow Raze увеличен с 60 до 80.
Sniper
- Прирост силы снижен с 2 до 1,7;
- Талант 10 уровня теперь даёт +15% к скорости перезарядки вместо +12%;
- Талант 15 уровня теперь даёт +25 к урону Shrapnel в секунду вместо +20.
Spectre
- Урон Desolate снижен с 20/30/50/65 на 20/30/40/50;
- Desolate теперь работает сквозь неуязвимость к магии.
Spirit Breaker
- Талант 15 уровня теперь даёт +40 к урону вместо +30;
- Empowering Haste на себя теперь даёт +8%/+12%/+16%/+20% к скорости вместо +6%/10%/14%/18%;
- Empowering Haste на товарищей теперь даёт +4%/+6%/+8%/+10% к скорости вместо +6%/10%/14%/18%.
Storm Spirit
- Прирост ловкости уменьшен с 1,8 до 1,5;
- Талант 20 уровня теперь дает +30 к скорости атаки вместо +40.
Templar Assassin
- Талант 10 уровня изменен с +250 к здоровью на +3 Psionic Traps;
- Урон Psionic Trap увеличен с 175/250/325 до 250/350/450;
- Максимальное количество зарядов Psionic Trap уменьшено с 6 до 4.
Terrorblade
- Прирост интеллекта уменьшен с 1,75 до 1,6;
- Скорость перезарядки Metamorphosis увеличена с 140 до 155;
- Скорость передвижения от Metamorphosis теперь замедляется не на -30, а на -25;
- Талант 20 уровня теперь уменьшает скорость перезарядки Reflection не на 8, а на 10 секунд.
Tiny
- Grow теперь дает +5/10/15 к защите и больше не увеличивает скорость передвижения;
- Бонусный базовый урон от Grow уменьшен с 40/80/120 до 30/45/60;
- Бонусный урон по зданиям от Tree Grab изменен с 75% до 60/80/100/120%;
- Урон по юнитам от Tree Grab изменен с 30% до 10/20/30/40%;
- Количество атак от Tree Grab изменено с 2/3/4/6 до 5;
- Скорость перезарядки Tree Grab изменена с 15 до 18/16/14/12;
- Талант 20 уровня теперь уменьшает скорость перезарядки Tree Grab не на 10, а на 7 секунд;
- Теперь нельзя бросать при помощи Toss врагов с иммунитетом к магии.
Tusk
- Набор силы увеличен с 2,6 до 3.
Underlord
- Талант 20 уровня теперь увеличивает восстановаление здоровья не на +30, а на +20.
Vengeful
- Spirit Талант 20 уровня теперь уменьшает время перезарядки Magic Missile не на 4 секунды, а на 5;
- Урон от атак под Vengeance Aura теперь увеличивается не на 10/18/25/34%, а на 12/18/24/30%.
Windranger
- Скорость разворота увеличена с 0,6 до 0,8;
- Бонус к скорости передвижения от Windrun увеличен с 50% до 60%; Радиус радиус атаки увеличен с +75 до +100;
- Талант 15 уровня увеличивает урон от Powershot не на +90, а на +100;
- Талант 20 уровня изменен с +25% к сокращению перезарядки способностей на +1 цель Shackleshot;
- Талант 25 уровня изменен с +1 цель Shackleshot на +30% к сокращению перезарядки способностей;
- Талант 25 уровня увеличивает шанс мини-стана от Focus Fire не на +20%, а на +30%.
Winter Wyvern
- Урон от Arctic Burn уменьшен с 9% до 7,5/8/8,5/9%;
- Базовый урон уменьшен на 3;
- Талант 15 уровня теперь дает не +600 к ночному обзору, а +500.