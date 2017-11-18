Денис electronic Шарипов: менеджмент и игроки Na’Vi хотели видеть меня у себя

Игрок команды Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Денис electronic Шарипов рассказал о переговорах и переходе из организации Flipsid3 в Na’Vi.



«Впервые со мной связались летом. Меня очень хотели видеть в Na’Vi и организация, и сами игроки, но так сложилась судьба, что летом это сделать не получилось. Natus Vincere решили дать Денису Seized Костину второй шанс. Им нужен был саппорт-игрок, и они решили оставить Дениса. Ему дали испытательный срок в 3-4 турнира.



Я заранее знал, после каких турниров со мной могут ещё раз связаться и спросить. Со мной связались, спросили, не хочу ли я опять попробовать себя в Na’Vi. Не исчезла ли искра после тех переговоров, потому что они сильно ударили по моей моральной составляющей. Когда ты узнаёшь, что это уже не случилось, то теряется мотивация играть.



Во второй раз Na’Vi были намного решительней. Они очень хотели заполучить меня и, грубо говоря, были готовы отдать любые деньги, чтобы забрать меня. Переговоры вторые были очень трудные: сначала всё было хорошо, потом какие-то проблемы со стороны Flipsid3. Все эти обстоятельства затянулись настолько долго, что я попал в команду намного позже. Менеджмент Flipsid3 хотел большую сумму за переход и не хотел терять меня как игрока, потому что ранее они говорили, что планируют построить состав вокруг меня», — рассказал Шарипов в интервью командному порталу.



Денис electronic Шарипов выступает на профессиональной сцене с 2015 года. За это время он играл за такие команды, как Rebels, Team Empire и Flipsid3 Tactics. Среди достижений игрока второе место на WESG European Finals 2016, ESEA Season 25: Global Challenge и победа на DreamHack Leipzig 2017.



С ноября 2017 года киберспортсмен выступает в составе команды Natus Vincere.