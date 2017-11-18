Fnatic вышла в финал квалификации DreamLeague Season 8 по Dota 2

Команда Fnatic обыграла Mineski в финале верхней сетки отборочных на DreamLeague Season 8 в Юго-Восточном регионе. Матч завершился со счетом 2:1. Проигравшая команда опустилась в нижнюю сетку.



В гранд-финале Fnatic встретится с победителем пары TnC Pro Team против Mineski. Матч нижней сетки состоится 18 ноября, начало в 14:00 по московскому времени.



Отборочный этап Юго-Восточного региона завершится 18 ноября. Победитель квалификации получит последний слот на мэйджоре.



DreamLeague Season 8 пройдет с 1 по 3 декабря в Йёнчёпинге. На турнире разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 1,5 тыс. квалификационных очков Pro Circuit.

