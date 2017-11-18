Организатор DOTA Summit 8: мы пригласили EG как сильнейшую команду региона

Аналитик студии BTS Дэвид GodZ Паркер прокомментировал выдачу приглашения североамериканской команде Evil Geniuses на турнир DOTA Summit 8 по Dota 2.



«Мы пригласили Evil Geniuses как сильнейшую команду Северной Америки. Они одержали победу на двух турнирах Summit (а Arteezy на трёх). Мы чувствовали, что необходимо пригласить лучшую команду североамериканского региона, учитывая, что мы являемся одним из немногих организаторов турниров здесь (организаторы турниров в Китае и Европе также предпочитают больше слотов для своих команд).



Это не какой-то дополнительный слот, который появился после окончания квалификаций. Это было решено до старта отборочных», — написал Паркер на Reddit.



17 ноября организаторы выдали приглашение команде EG и сообщили об изменениях в формате соревнований. Согласно новой системе BTS, девять команд разделят на три группы. Тройка лучших пройдёт в плей-офф. Последний участник определится в стадии Wild Card, куда попадут команды, занявшие вторые места, и состав с третьего места с наибольшим количеством очков.