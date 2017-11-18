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Богдан Iceberg Василенко покинул состав Team Spirit по Dota 2

Киберспорт

Богдан Iceberg Василенко покинул Team Spirit по Dota 2. Об этом сообщается на сайте организации. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в новом соревновательном сезоне и плохая атмосфера в коллективе. На ближайших турнирах киберспортсмена заменит Илья illidan Пивцаев.

«Решение об уходе Богдана «Iceberg» Василенко с позиции мидера текущего состава не было спонтанным. Команда показывала не лучшие результаты в течение нескольких месяцев; несмотря на количество приложенных усилий, мы не смогли добиться единого взгляда на концепцию игры, нужного уровня взаимопонимания.

Iceberg прекрасный человек и хороший игрок, было приятно работать с ним на протяжении всего времени. Хотелось бы поблагодарить Богдана: уверена, что полученный опыт принесёт ему пользу в его дальнейшей карьере», — прокомментировал уход менеджер команды Руслан Берест.

Василенко провел в Team Spirit около 11 месяцев. За это время команда одержала победу на OverPower Cup #1, Almeo Esports Cup и заняла третье место на The Final Match Season 1 и Russian e-Sports Cup 2017.

Состав Team Spirit по Dota 2:

— Игорь iLTW Филатов
— Александр DkPhobos Кучеря
— Артем fng Баршак
— Мальте Biver Винтер
— Илья illidan Пивцаев (стендин)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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