Богдан Iceberg Василенко покинул состав Team Spirit по Dota 2

Богдан Iceberg Василенко покинул Team Spirit по Dota 2. Об этом сообщается на сайте организации. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в новом соревновательном сезоне и плохая атмосфера в коллективе. На ближайших турнирах киберспортсмена заменит Илья illidan Пивцаев.



«Решение об уходе Богдана «Iceberg» Василенко с позиции мидера текущего состава не было спонтанным. Команда показывала не лучшие результаты в течение нескольких месяцев; несмотря на количество приложенных усилий, мы не смогли добиться единого взгляда на концепцию игры, нужного уровня взаимопонимания.



Iceberg прекрасный человек и хороший игрок, было приятно работать с ним на протяжении всего времени. Хотелось бы поблагодарить Богдана: уверена, что полученный опыт принесёт ему пользу в его дальнейшей карьере», — прокомментировал уход менеджер команды Руслан Берест.



Василенко провел в Team Spirit около 11 месяцев. За это время команда одержала победу на OverPower Cup #1, Almeo Esports Cup и заняла третье место на The Final Match Season 1 и Russian e-Sports Cup 2017.



Состав Team Spirit по Dota 2:



— Игорь iLTW Филатов

— Александр DkPhobos Кучеря

— Артем fng Баршак

— Мальте Biver Винтер

— Илья illidan Пивцаев (стендин)