Участники Midas Mode пожертвуют призовые деньги на благотворительность

Участники турнира Midas Mode по Dota 2 пожертвуют полученные деньги благотворительным организациям, сообщается в заявлении на Reddit. Каждая из команд выбрала фонд, которому окажет помощь.



«В духе праздника игроки всех восьми команд обязались пожертвовать выигранные деньги на благотворительность, по усмотрению менеджмента команды. Мы верим, что связь с нашим сообществом — это ответственность длиною в жизнь. Нас вдохновляют другие игровые сообщества, которые уже давно занимаются благотворительностью и призывают к этому других. Геймеры могут быть позитивной силой в нашем сообществе, и это маленький шаг в этом направлении.



Мы просим всех наших фанатов присоединиться к нам и поддерживать эти и другие инициативы в этом сезоне. Пожертвуйте немного того, что вы можете дать другим: деньги, время, консервы, любимую игру», — говорится в заявлении команд.



Список выбранных организаций:

Evil Geniuses — детская больница Окленда (UCSF Oakland Children's Hospital);

Immortals — детская больница Лос-Анджелеса (Children’s Hospital Los Angeles);

Mid or Feed — организация по оказанию помощи людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (ADHD Solutions);

Natus Vincere — Международный чрезвычайный детский фонд ООН (UNICEF);

OG — помощь детям со смертельно опасными заболеваниями (Make-A-Wish International);

OpTic Gaming — детский медицинский центр Далласа (Children’s Medical Center Dallas);

Team Liquid — детская онкологическая больница в Каире (57357 Children's Cancer Hospital);

VGJ Storm — центр помощи семьям (Center for Family Life).



Midas Mode — турнир от студии Moonduck. Чемпионат пройдет с 18 по 28 ноября в онлайн-режиме. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 60 тыс.