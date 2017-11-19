До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные

Team Secret выступит с заменой на Perfect World Masters

Киберспорт

Игрок Team Secret Йек MidOne Чжэн Най из-за семейных проблем не сможет принять участие в Perfect World Masters. Его в составе заменит мидер EHOME Чен Cty Тайню.

По заявлению организаторов чемпионата, MidOne срочно пришлось покинуть турнир по семейным обстоятельствам. Вернётся ли он к основной стадии чемпионата, пока неизвестно.

По правилам турнирного сезона, в случае одной замены в составе команда получит 75% от заработанных квалификационных очков. Стендин пополнит свой рейтинговый баланс на 50% баллов.

Групповой этап Perfect World Masters стартовал 19 ноября. Участников турнира разделили на две группы, в которых они проведут матчи из двух карт. По результатам первой стадии в плей-офф выйдут по четыре команды из каждой пятёрки. В первый игровой день Team Secret предстоит встретиться с LGD Gaming и Mineski.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент