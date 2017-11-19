Team Secret выступит с заменой на Perfect World Masters

Игрок Team Secret Йек MidOne Чжэн Най из-за семейных проблем не сможет принять участие в Perfect World Masters. Его в составе заменит мидер EHOME Чен Cty Тайню.



По заявлению организаторов чемпионата, MidOne срочно пришлось покинуть турнир по семейным обстоятельствам. Вернётся ли он к основной стадии чемпионата, пока неизвестно.



По правилам турнирного сезона, в случае одной замены в составе команда получит 75% от заработанных квалификационных очков. Стендин пополнит свой рейтинговый баланс на 50% баллов.



Групповой этап Perfect World Masters стартовал 19 ноября. Участников турнира разделили на две группы, в которых они проведут матчи из двух карт. По результатам первой стадии в плей-офф выйдут по четыре команды из каждой пятёрки. В первый игровой день Team Secret предстоит встретиться с LGD Gaming и Mineski.