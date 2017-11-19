Джейк SirActionSlacks Каннер: поиск спонсора для турнира стал испытанием

Ведущий турниров по Dota 2 Джейк SirActionSlacks Каннер рассказал о процессе организации чемпионата Midas Mode.



«Поиски спонсоров были ужасны. Главная причина, по которой я делал это, — я хотел отойти от работы перед камерой и узнать, каково работать в закулисье киберспорта. Это было большим испытанием для меня, взять и изучить, как всё работает.



Самым большим откровением стало то, насколько трудно получить спонсорство, особенно в киберспорте. Я не предполагал, насколько сложно общаться с людьми, чтобы вам выделили бюджет. Мы получили много похожих ответов наподобие «Это отличная идея, и мы хотим поучаствовать, но у нас есть шесть других договоренностей, которые мы заключили девять месяцев назад. У нас нет денег». Это было интересно.



Особенное специфическое развитие в этом году показывает Dota 2. Dota впервые стала открытой для спонсоров, и это звучит так, словно спонсорство легко получить, однако реальность такова, что серьёзный турнир проходит каждые две недели. Этап планирования был кошмаром. Поиск любого нового спонсора, который не был задействован в течение игрового сезона, был сложен. Это новый мир, в котором я ещё не был», — рассказал Каннер в интервью порталу Forbes.



Midas Mode — турнир по Dota 2, который отличается нестандартной формой матчей. Командам-участникам выдали определённое количество специальной валюты — «мунбаксов», которую игроки тратят на выбор и запрет героев. Также за выполнение определённых заданий команды пополняют сумму «мунбаксов».



18 ноября все участники чемпионата объявили о пожертвовании всех заработанных денег благотворительным фондам и организациям.



Midas Mode пройдёт с 18 по 28 ноября. Призовой фонд соревнований составит $ 60 тыс.