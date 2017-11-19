Vega Squadron уступила coL в рамках групповой стадии PW Masters

Vega Squadron проиграла второй матч на групповом этапе Perfect World Masters. Команда уступила compLexity со счётом 0:2.



По результатам первого игрового дня СНГ-коллектив занял последнее место в турнирной таблице. В группе Vega предстоит провести ещё два матча: против LFY и SG e-Sports. Встречи пройдут 20 ноября.



Групповой этап завершится 20 ноября. По его результатам определятся восемь участников стадии плей-офф, которые сразятся за чемпионский титул.



Perfect World Masters — турнир от Perfect World, который вошёл в соревновательную систему от Valve. Победитель чемпионата получит главный приз в размере $ 150 тыс. и 150 рейтинговых очков, а также путёвку на мэйджор весной 2018 года.