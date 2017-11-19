Newbee возглавила группу B на Perfect World Masters

Newbee стала лидером группы B по результатам первого игрового дня Perfect World Masters. Команда обыграла Mineski со счётом 2:0 и завершила день с результатом 1-1-0.



20 ноября команда проведёт ещё две встречи групповой стадии. Newbee сыграет с LGD и Team Secret. Матчи второго игрового дня начнутся в 06:00 по московскому времени.



Восемь лучших команд по результатам группового этапа отправятся в плей-офф. Два слабейших состава покинут соревнования.



Perfect World Masters завершится 26 ноября. Общий призовой фонд чемпионата составляет $ 300 тыс. и 300 очков от Valve.