Энзо Timado Джианоли: чувствую, что в команде что-то не так

Игрок Mid or Feed по Dota 2 Энзо Timado Джианоли в интервью для Gameinside прокомментировал последние результаты команды.

«Я чувствую, что что-то не так в команде, просто не могу это объяснить. Это удручает, особенно w33, как игрока, который играл в финале TI6, они много побеждали и были одной из сильнейших команд в мире, а теперь не может даже пройти квалификацию.



Я считаю, что нам недостаточно просто играть хорошо против хороших команд. Например, если взять DreamLeague, то практически все команды там и первого дивизиона. И я бы не сказал, что мы смотрелись хуже всех. Мы отлично показали себя в первых играх, да и в принципе было ощущение, что мы можем играть на равных с этими командами. Но в других квалификациях, когда ты играешь против тир-2, тир-3 команд и проигрываешь, это просто убивает любую мораль в команде», — рассказал Энзо Джианоли.

В новом сезоне Mid or Feed не смогла пробиться ни на один турнир, который проводится при поддержке Valve.