Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт /

Valve продлила проведение ивента «Пристанище зимы»

Valve продлила проведение ивента «Пристанище зимы»
Киберспорт / Dota 2

Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. В нём разработчики продлили проведение зимнего мероприятия «Пристанище зимы» до 7 января, а также исправили ряд внутриигровых ошибок.

Изменения Dota 2 от 3 января
— Событие «Пристанище зимы» продлили до 7 января;
— Исправлены ошибки в описаниях предметов;
— Обновлены некоторые файлы локализации;
— Исправлены анимации Dark Ascension и Charge of Darkness;
— Обновлён интерфейс турнирного блока.

Источник: Reddit Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2 •••
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент