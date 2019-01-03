Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. В нём разработчики продлили проведение зимнего мероприятия «Пристанище зимы» до 7 января, а также исправили ряд внутриигровых ошибок.
Изменения Dota 2 от 3 января
— Событие «Пристанище зимы» продлили до 7 января;
— Исправлены ошибки в описаниях предметов;
— Обновлены некоторые файлы локализации;
— Исправлены анимации Dark Ascension и Charge of Darkness;
— Обновлён интерфейс турнирного блока.
Valve продлила проведение ивента «Пристанище зимы»