Игрок TSM предложил создать профсоюз игроков в Fortnite

Участник команды Team SoloMid по Fortnite Али Myth Каббани предложил создать профсоюз игроков по дисциплине. По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить контакт игроков с разработчиками. Всё это должно помочь студии Epic Games в развитии киберспортивного компонента шутера.



«Я действительно думаю о создании подобной организации. Я не хочу сидеть сложа руки, в то время как ситуация быстро ухудшается, когда дело доходит до обращения с игроками и честной конкуренции. Мы, игроки, должны быть прежде всего киберспортсменами, и наше эго или призовые не должны мешать нам помнить, что мы все в одной корзине», — написал Каббани в «Твиттере».



Киберспортсмен не рассказал, с кем и как планирует организовать профсоюз, но рядовые игроки поддержали его идею.