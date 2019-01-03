Flash Gaming распустила состав по CS:GO

Киберспортивная организация Flash Gaming объявила о роспуске состава по CS:GO. Вероятно, причиной тому стало состояние китайской сцены. После роспуска владелец команды раскритиковал её состояние и назвал условия несправедливыми.



Глава организации Энди Диан заявил, что дистрибьютор игры в Китае закрывает глаза на многие несправедливые ситуации. Он рассказал о том, что на соревнованиях игрокам целенаправленно обрезали кабели, а в онлайн-матчах некоторые игроки следят за соперниками с нулевой задержкой. Диан заявил также, что китайская CS-сцена является полной противоположностью киберспорта в традиционном понимании.



На текущий момент все игроки, кроме двоих, освобождены от контрактов. Оставшаяся двойка — Чжан Attacker Шан и Юйлунь Summer Цай — находятся в аренде у TyLoo. Организация приобрела их для участия в Katowice Major 2019. В случае удачного стечения обстоятельств менеджмент TyLoo выкупит контракты киберспортсменов.



Flash Gaming основана в 2017 году. Лучшими достижениями команды стали второе место на Utime Challenger Cup и на WESG 2017 China Finals и победа на eXTREMESLAND ZOWIE Asia CS:GO 2017.