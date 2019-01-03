Пер Андерс Pajkatt Олсен Лиль ушёл из OG

Пер Андерс Pajkatt Олсен Лиль покинул состав OG по Dota 2, сообщила организация в «Фейсбуке». По словам менеджмента, причиной стало отсутствие «игровой химии».



«Pajkatt — отличный игрок. Счастлив, что мне удалось научиться чему-то у него. Когда команда с грандиозным успехом нанимает нового игрока, трудно любому. Хочу поблагодарить его и всех поклонников OG», — прокомментировал новость капитан состава Йохан N0tail Сундштейн.



Пер Андерс Pajkatt Олсен Лиль перешёл в состав OG в ноябре 2018 года в качестве замены ушедшему Анатану ana Фаму. Вместе с командой он провалился на квалификациях The Chongqing Major и отобрался на The Bucharest Minor. С кем команда продолжит выступление на майноре, пока неизвестно.