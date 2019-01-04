У комментатора из Бразилии по Dota 2 обнаружили рак

Комментатор Ги PDS Пульин рассказал о проблемах со здоровьем на странице в «Твиттере». Врачи обнаружили злокачественную опухоль на ранней стадии развития. Специалисты уверяют, что после удаления щитовидной железы Пульину предстоит пройти курс лучевой терапии.

На болезнь удалось обратить внимание благодаря своевременному обследованию у врачей. В первой половине 2018 года Пульин боролся со стрессом. В Бразилии из-за отсутствия возможностей и высоких зарплат комментаторам приходится работать по максимуму. Многие из них испытывают проблемы со здоровьем, в первую очередь психологического порядка.

Комментатор поблагодарил англоязычное сообщество Dota 2 за поддержку и добрые слова. Изначально Пульин решил поделиться новостями со своими подписчиками. Он и предположить не мог, что к его истории будет так много внимания.

Ги Пульин комментирует матчи по Dota 2 с 2013 года. Ему удалось посотрудничать со студиями ArenaGamingTV, ESL Brasil, NomadTV и BTS PT (текущее место работы). С 2014 года он вместе с командой освещает игры The International на португальском языке.

У англоязычной ведущей чемпионатов по Dota 2 Йорин Sheever ван дер Хейден диагностировали рак груди в мае 2017. Сейчас девушка успешно проходит курс реабилитации.

В мае 2018 года от рака скончался комментатор и игровой критик Джон TotalBiscuit Бэйн. Он боролся с болезнью на протяжении трёх лет.

Королева киберспортивного эфира. История Йорин «Sheever» ван дер Хайен На Западе её называют королевой Dota 2. И в любви к игре её не остановил даже рак.