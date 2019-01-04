ApEX и FalleN пожертвуют деньги со стримов для команды Bravado Gaming

Игрок Team Vitality Дан apEX Мадесклер и капитан MIBR Габриэль FalleN Толедо пожертвуют средства со стримов для команды Bravado Gaming. Сейчас клуб базируется в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Киберспортивная организация нуждается в помощи. Команда собирается переехать в Америку для тренировок, подготовки и участия в турнирах с февраля по апрель.

«Когда вернусь домой, постримлю, чтобы помочь Bravado Gaming. Все пожертвования пойдут им. Большинство профессиональных игроков должны помогать своим. Парни, давайте сделаем это», — говорится в сообщении Мадесклера.

Габриэль Толедо вспомнил, как когда-то другие игроки помогли его составу Keyd Stars деньгами. Он отметил, что Bravado Gaming должна сменить регион, чтобы начать выступать на высоком уровне. Киберспортсмен также призвал сообщество помочь деньгами.

«Вне зависимости от того, что мы должны сделать, мы поможем добиться желаемого. Мечта южноафриканцев напоминает мне нашу — не так давно мы грезили о том же самом. Дайте мне время», — заключил Толедо.

Сейчас Bravado Gaming удалось собрать $ 8475 из $ 30 тыс. Кампания по сбору средств на Indiegogo завершится через 18 дней.

В 2018 году команда из ЮАР выиграла ESEA Season 28: Premier Division — North America и DreamHack Mumbai Invitational 2018. Состав также занял второе место на DreamHack Open Winter 2018. Пятёрка уступила ENCE eSports.