Игорь iLTW Филатов во второй раз стал стендином OG

Игорь iLTW Филатов стал новым игроком OG на позиции керри. Первый матч команда проведет на WePlay! Dota 2 Winter Madness. Ранее киберспортивная организация говорила о проведении просмотра игроков, которые могут закрепиться в основе.

3 января OG объявила об уходе Пера Андерса Pajkatt Олсена Лиля. В заявлении говорилось об отсутствии игровой химии.

В декабре 2018 года OG уже обращалась к Филатову за помощью. Тогда россиянин заменил Pajkatt на один день на отборочных к The Bucharest Minor. По официальной версии, Олсен Лиль испытывал проблемы со здоровьем.

WePlay! Dota 2 Winter Madness завершится 5 января. В четвертьфинале турнира OG сразится с Vega Squadron. Матч начнется 4 января в 19:00 мск. Посмотреть игру на русском языке можно здесь, на английском тут.