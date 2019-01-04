Игрок покинул состав по Overwatch из-за харассмента. Полагают, что это девушка

Киберспортивная организация Second Wind объявила об изменениях в составе по Overwatch. Команду покинул игрок с ником Ellie. Настоящие имя и фамилия не раскрываются. Kotaku и Dot Esports полагают, что это девушка.

«К сожалению, из-за непредвиденной реакции общественности Ellie решила уйти из команды. Надеемся, вы продолжите поддерживать её в будущем, как и мы», — говорится в сообщении.

В сообществе Overwatch усомнились в личности игрока после регистрации в составе 21 декабря. Некоторые пользователи убеждены, что Ellie — не та, за кого себя выдаёт. На сайте лиги Overwatch Contenders не указаны её имя и фамилия. Из-за низкого уровня аккаунта (146) они считают также, что под ником киберспортсменки может скрываться смурф (опытный игрок, который использует новую учётную запись).

В его достоверности сомневались опытные и профессиональные игроки. Пользователь Haunt попросил раскрыть личные данные Ellie не из злого умысла, а чтобы прояснить ситуацию.

Семнадцатилетняя Тай Mini Ли из австралийской команды Legacy Esports уверяет, что играла вместе с Ellie несколько раз. Она не понимает, за что девушка заслужила столь негативное отношение. Владелец команды Джастин Хьюз обвинил во всём сообщество Overwatch.

«С одной стороны, игроку приходилось бояться за собственную безопасность, а с другой — стараться соответствовать огромным ожиданиям. Похоже, что сообщество Overwatch не готово воспринимать игрока просто как игрока. Нам нужен был именно киберспортсмен, а вот публике, похоже, нужно было что-то ещё», — написал Хьюз.

Kotaku обратилась за комментариями к владельцу Second Wind и Ellie. Ни одна из сторон никак не отреагировала на ситуацию. Dot Esports обратилась к Blizzard. Организаторы Overwatch Contenders до сих пор не ответили.

В 2016 году игроки в Южной Корее обвиняли Сейон Geguri Ким в читерстве после победы в отборочных на Nexus Cup. Тогда портал Inven устроил показательный стрим с участием девушки. Впоследствии киберспортсмены, которые сомневались в способностях Geguri, завершили карьеру. Сейчас Ким выступает за Shanghai Dragons в Overwatch League.