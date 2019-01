Ричард Льюис: сотрудники Blizzard знали о закрытии лиги HGC

Киберспортивный журналист Ричард Льюис заявил, что сотрудники Blizzard Entertainment знали о закрытии лиги Heroes Global Championship. Об этом блогер рассказал во время трансляции. По его словам, они не могли раскрыть информацию об этом из-за договора о конфиденциальности.



В качестве доказательства Льюис заявил, что три источника могут это подтвердить, а также что Blizzard собирается продолжить работу над Heroes of the Storm только для того, чтобы связать проект с другими играми Blizzard.



В середине декабря 2018 года компания Blizzard объявила о прекращении проведения региональной лиги HGC и студенческого турнира Heroes of the Dorm. Также компания сократила штат разработчиков HotS на 75%, переведя их на работу с другими проектами.



Одной из жертв этого решения стал американский студент Лиам Liam О’Мэлли. Молодой человек бросил колледж ради киберспортивной карьеры в HotS и в новом сезоне должен был начать играть за киберспортивную организацию Endemic Esport, но его планы разрушились из-за решения Blizzard закрыть чемпионаты HGC. Пользователи посочувствовали Лиаму, а менеджмент Endemic Esports заявил, что у Blizzard позорный уровень коммуникации с поклонниками.

Финансовый директор Blizzard ушла в Square. Она отвечала за оптимизацию бюджета

Бывшие создатели Hearthstone начали разработку новой игры во вселенной Marvel