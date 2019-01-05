Илья Illidan Пивцаев ушёл из состава HAPPY GUYS

Команда HAPPY GUYS по Dota 2 осталась без трёх игроков. Микс покинули Илья Illidan Пивцаев, Рики Buugi Фулт и Мохаммад Халил Ибрагим AfrOmoush Абу Аль Эйс. Причины ухода не раскрываются, но все три игрока сообщили в «Твиттере», что ищут новую организацию.

Таким образом, в составе HAPPY GUYS остались два участника — Троелс synderen Нильсен и Даниэль Stormstormer Шоетзау. Продолжат ли они выступать вместе, пока неизвестно.



Микс HAPPY GUYS появился на профессиональной сцене в сентябре 2018 года. В ноябре состав покинул украинский игрок Кирилл Kzar Степанец, его место занял Даниэль Stormstormer Шоетзау. После завершения турнира Megafon Champions League Season 2 команда не сыграла ни одного официального матча.



Состав HAPPY GUYS:

— Троелс synderen Нильсен

— Даниэль Stormstormer Шоетзау