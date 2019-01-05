DreamHack рассказала о проведении DreamLeague Season 11 Stockholm Major

Организаторы турнира DreamLeague Season 11 Stockholm Major по Dota 2 раскрыли подробности проведения соревнований. Соответствующую информацию опубликовал портал Gosugamers.
В региональных квалификациях сыграют по восемь команд: четыре получат приглашения от организаторов, а оставшаяся четвёрка определится через открытые квалификации. Открытые отборочные пройдут с 24 по 27 января во время китайского мэйджора The Chongqing Major. Открытие регистрации ожидается 14 января.
Закрытый этап состоится с 1 по 6 февраля. Участники разделятся на две группы по 4 участника и сразятся друг с другом по системе GSL. Все матчи пройдут в формате до двух побед (best-of-three). Четвёрка лидеров отправится в верхнюю сетку, а четыре оставшихся — в нижнюю.
DreamLeague Season 11 Stockholm Major станет третьим мэйджором соревновательного сезона по Dota 2. Он пройдёт с 14 по 24 марта в Стокгольме (Швеция). В рамках турнира сразятся 16 команд, которые будут бороться за призовой фонд в размере $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC. Соревнования пройдут на арене Annexet, вмещающей 3950 зрителей.
Расписание открытых квалификаций
24 января — открытая сетка первой квалификации до Ro16
25 января — окончание первой квалификации. Топ-2 проходит в закрытый этап
26 января — открытая сетка второй квалификации до Ro16
27 января — окончание второй квалификации. Топ-2 проходит в закрытый этап
Расписание закрытых квалификаций
Юго-Восточная Азия, СНГ, Южная Америка:
1 февраля — стартовые матчи групповой стадии и матчи виннеров
2 февраля — матчи лузеров групповой стадии и матчи навылет. Старт матчей основной сетки: первый раунд верхней и нижней сетки.
3 февраля — итоговые матчи основной сетки: финал виннеров
Северная америка, Европа, Китай:
4 февраля — стартовые матчи групповой стадии и матчи виннеров
5 февраля — матчи лузеров групповой стадии и матчи навылет. Старт матчей основной сетки: первый раунд верхней и нижней сетки.
6 февраля — итоговые матчи основной сетки: финал виннеров
DreamHack рассказала о проведении DreamLeague Season 11 Stockholm Major