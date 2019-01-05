DreamHack рассказала о проведении DreamLeague Season 11 Stockholm Major

Организаторы турнира DreamLeague Season 11 Stockholm Major по Dota 2 раскрыли подробности проведения соревнований. Соответствующую информацию опубликовал портал Gosugamers.



В региональных квалификациях сыграют по восемь команд: четыре получат приглашения от организаторов, а оставшаяся четвёрка определится через открытые квалификации. Открытые отборочные пройдут с 24 по 27 января во время китайского мэйджора The Chongqing Major. Открытие регистрации ожидается 14 января.



Закрытый этап состоится с 1 по 6 февраля. Участники разделятся на две группы по 4 участника и сразятся друг с другом по системе GSL. Все матчи пройдут в формате до двух побед (best-of-three). Четвёрка лидеров отправится в верхнюю сетку, а четыре оставшихся — в нижнюю.



DreamLeague Season 11 Stockholm Major станет третьим мэйджором соревновательного сезона по Dota 2. Он пройдёт с 14 по 24 марта в Стокгольме (Швеция). В рамках турнира сразятся 16 команд, которые будут бороться за призовой фонд в размере $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC. Соревнования пройдут на арене Annexet, вмещающей 3950 зрителей.



Расписание открытых квалификаций

24 января — открытая сетка первой квалификации до Ro16

25 января — окончание первой квалификации. Топ-2 проходит в закрытый этап

26 января — открытая сетка второй квалификации до Ro16

27 января — окончание второй квалификации. Топ-2 проходит в закрытый этап



Расписание закрытых квалификаций

Юго-Восточная Азия, СНГ, Южная Америка:

1 февраля — стартовые матчи групповой стадии и матчи виннеров

2 февраля — матчи лузеров групповой стадии и матчи навылет. Старт матчей основной сетки: первый раунд верхней и нижней сетки.

3 февраля — итоговые матчи основной сетки: финал виннеров



Северная америка, Европа, Китай:

4 февраля — стартовые матчи групповой стадии и матчи виннеров

5 февраля — матчи лузеров групповой стадии и матчи навылет. Старт матчей основной сетки: первый раунд верхней и нижней сетки.

6 февраля — итоговые матчи основной сетки: финал виннеров