Янко YNk Паунович: будучи тренером MIBR, возлагал на себя большие надежды

Бывший тренер команды MIBR по CS:GO Янко YNk Паунович оценил итоги сотрудничества с организацией. По его словам, результаты не так плохи, какими кажутся на первый взгляд.



«Конечно, результаты скорее разочаровывают. Вступив в команду, я в первую очередь возлагал большие надежды на себя. Думал, у нас есть всё необходимое, чтобы сделать команду одной из лучших, но если посмотреть объективно, то всё не так плохо. Некоторые результаты и позиция в рейтинге хорошо отражают это. У нас было несколько турниров, которые мы могли выиграть. Мы уступили Astralis в финале BLAST Pro Series Istanbul и также на ECS Season 6 Finals. С этими победами наши результаты выглядели бы не так уж плохо. Конечно я расстроен, но не думаю, что это можно назвать провалом», — сказал Паунович.



Также он рассказал о проблемах внутри коллектива. По словам специалиста, у команды были проблемы с коммуникацией.



«У нас были проблемы с коммуникацией, но не думаю, что это стало причиной поражения состава в определённых матчах. Возможно fer и coldzera могли бы сделать намного больше с точки зрения передачи информации, если бы общались на португальском. Это просто было бы намного удобнее. Им не пришлось бы тратить столько времени на обработку информации».



Янко YNk Паунович занимал пост тренера MIBR с августа по декабрь 2018 года. В конце года организация договорилась о трансфере с Team Liquid, согласно которому в команду пришли Эпитасио TACO Де Мело и Уилтон zews Прадо. Последний заменил Пауновича в тренерском кресле.