Глава киберспортивного направления Hearthstone Че Чоу ушёл из Blizzard

Глава по развитию киберспортивного направления в Hearthstone Че Чоу объявил об уходе из Blizzard. Соответствующее заявление сотрудник опубликовал в «Твиттере». По его словам, 5 января станет его последним рабочим днём в компании.

Че Чоу работал в Blizzard с октября 2016 года. Под его руководством система соревнований популярной ККИ перенесла несколько реформ. Под его руководством компания разработала новый формат соревнований, который вступит в силу после HCT World Championship.



Согласно последним изменениям, соревновательная система Hearthstone разделится на три уровня. Также переработаны награды для лучших игроков сезона. Подробное описание системы можно изучить здесь.



За последний год в студии произошёл ряд крупных кадровых изменений. В апреле 2018 года компанию покинул геймдиректор Hearthstone Бен Броуди. Также в Blizzard сменился президент: Майка Морхейма уступил кресло управленца Джею Аллену Брэку, известному по работе над популярной MMORPG World of Warcraft. Одной из последних компанию покинула финансовый директор Амрита Ахаджа.