Менеджмент Second Wind: мы не знали, что Ellie передавала аккаунт другим игрокам

Менеджмент состава Second Wind по Overwatch опубликовал официальное письмо в сервисе Twitlonger. В нём организация заявила, что менеджеры не знали о сложившейся ситуации и принесли публичные извинения.



«Когда мы приняли Ellie в состав, мы потеряли нескольких игроков и нам срочно требовались замены. Когда заходит речь о выборе игроков, то мы доверяем общему рейтингу. Ellie в тот момент занимала топ-4 на американских серверах. Когда мы связались с ней, у нас не было никаких подозрений. Мы хотели одновременно подтвердить личность, но также уважать личное пространство игроков. Мы и понятия не имели о сложившейся ситуации, а также недооценили то, что подаём важный пример, принимая девушку в состав команды — участника Overwatch Contenders.



Когда мы приняли Ellie в состав, появилось много вопросов относительно личности игрока. Мы связались с Blizzard, чтобы подтвердить её личность и исключить любые подозрения со стороны сообщества. В течении всего времени мы работали с Ellie, чтобы подготовить её к собеседованиям, интервью и трансляциям. Позже она отказалась от этого по личным причинам, а мы не стали настаивать. В это же время девушке начали присылать угрозы. Чтобы избежать конфронтаций с сообществом, мы обратились к Blizzard с просьбой избежать публикации данных девушки на сайте Overwatch Contenders. Мы плохо с этим справились как организация. Можно было сделать больше для наших игроков. Из-за всех этих событий мы упустили фактор общения с аудиторией, который помог бы избежать определённых сложностей.



В итоге Ellie решила уйти из команды, после чего мы опубликовали официальное объявление. Сегодня Blizzard связалась с нами и сообщила, что аккаунт девушки использовался с нарушением правил компании. Мы приносим свои извинения поклонникам за то, что не справились с ситуацией так, как должны были. В будущем мы будем стремиться делать это лучше», — говорится в заявлении Second Wind.



Ellie вступила в команду Second Wind 21 декабря. Спустя две недели она объявила об уходе из команды из-за отношения сообщества к ней. Поклонники сомневались в личности девушки из-за отсутствия её имени и фамилии в базе портала Overwatch Contenders. После этого стример команды Cloud9 Бекка Aspen Рукавина заявила, что Ellie на самом деле не существует и что это просто социальный эксперимент стримера Punisher, который хотел посмотреть на реакцию сообщества. Вскоре игровой и киберспортивный журналист Род Бреслау написал, что девушка призналась товарищам по команде, что передавала аккаунт другому игроку.

