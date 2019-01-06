Gambit Esports выиграла WePlay! Dota 2 Winter Madness

Завершился онлайн-чемпионат WePlay! Dota 2 Winter Madness. В финале Gambit Esports разгромила OG со счётом 3:0. Первая карта закончилась за 18 минут, вторая — за 40, третья — за 34.

Приз за первое место составил $ 50 тыс., за второе — $ 20 тыс. На третьей и четвёртой строчках расположились Ninjas in Pyjamas и NoPangolier. Обе команды заработали по $ 7,5 тыс.

Статистика первой карты Фото: dotabuff.com.

Статистика второй карты Фото: dotabuff.com.

Статистика третьей карты Фото: dotabuff.com.

Это первая победа Gambit Esports в новом составе. 25 декабря на правах аренды к команде присоединились Александр Immersion Хмелевской из ESPADA и Артём fng Баршак из Team Spirit. Рината KingR Абдуллина и Ивана VANSKOR Скорохода отправили в запас.

Сетка плей-офф Фото: liquipedia.net.

На WePlay! Dota 2 Winter Madness европейский состав OG также выступал в обновлённом составе. Перед турниром организация рассталась с Пером Андерсом Pajkatt Олсеном Лилем. Сейчас позицию керри временно занимает Игорь iLTW Филатов.

WePlay! Dota 2 Winter Madness проходил с 27 декабря по 5 января. Призовой фонд составил $ 100 тыс.