Pavaga Gaming победила Alliance на LOOT.BET Winter Masters

Pavaga Gaming выиграла онлайн-турнир LOOT.BET Winter Masters. В финале команда из СНГ, уступая по ходу встречи, победила Alliance со счётом 3:2.

Результат первой карты Фото: dotabuff.com.

Результат второй карты Фото: dotabuff.com.

Результат третьей карты Фото: dotabuff.com.

Результат четвертой карты Фото: dotabuff.com.

Результат пятой карты Фото: dotabuff.com.

Pavaga Gaming заработала около $ 40 тыс. Alliance досталось $ 11,3 тыс. На третьей строчке расположилась Nemiga Gaming. Их выигрыш составил $ 5,6 тыс.

LOOT.BET Winter Masters организовала компания Epulze. Онлайн-турнир проходил с 27 декабря по 5 января. 12 команд боролись за призовой фонд в $ 56,9 тыс.

В тот же день завершился чемпионат WePlay! Dota 2 Winter Madness. С его результатами можно ознакомиться здесь.