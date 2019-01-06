YNk — о перестановках в MIBR: нельзя просто собрать старую гвардию

Бывший тренер MIBR Янко YNk Паунович заявил HLTV, что не держит зла на игроков. Он понимает решение команды. Однако специалист убеждён, что недостаточно просто поменять тренера и игроков. Необходимо пересматривать подход к CS:GO.

«Я могу понять их решение, но мне всё это напоминает попытки Fnatic и G2 Esports в 2017-м. Нельзя просто собрать старую гвардию. Игра постоянно развивается, киберспортсмены совершенствуются индивидуально, команды показывают другие результаты — они лучше выступают на турнирах. Так что не так важно, какие игроки окажутся в вашей команде. Необходимо менять подход к игре. Это касается и тренировок, и разных аспектов профессионализма.

Если перестановки в составе приводят к изменениям к подходу игры, тогда, безусловно, они будут сильной командой. Но если это просто «мы взяли двух игроков, чтобы общаться на португальском», то результат может не оправдать их ожиданий», — заключил Паунович.

Сербский специалист тренировал команду с августа по декабрь-2018. Сейчас им интересуется FaZe Clan. Стороны находятся на стадии переговоров.

YNk намерен поработать с ещё одной командой. Если же у него не получится выстроить с составом рабочую атмосферу, он может вернуться к работе аналитиком.

Янко YNk Паунович: будучи тренером MIBR, возлагал на себя большие надежды