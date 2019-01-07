FaZe Clan представила AdreN и YNk

Киберспортивная организация FaZe Clan представила новых участников команды. Даурен AdreN Кыстаубаев подписал краткосрочный контракт. Он выступит в составе клуба на мэйджоре в Польше. Новым тренером команды стал Янко YNk Паунович.

Первым турниром состава станет iBUYPOWER Masters. Чемпионат пройдёт в Лос-Анджелесе 19-20 января. В соревнованиях также примут участие Astralis, Cloud9, compLexity Gaming и другие.

Слухи о подписании Кыстаубаева появились 22 декабря. Многие в сообществе восприняли новости о трансфере как шутку. Позднее Денис seized Костин подтвердил его переход.

6 января портал RealSport рассказал о старте переговоров между FaZe и Пауновичем. Специалист намерен поработать ещё с одной командой. Если ничего не получится, он может вернуться к работе аналитиком.

Немного мэйджоров в ваши будни. Кибреспортивные турниры января Мэйджоры и майноры в Dota 2 и CS:GO, старты профессиональных сезонов и турнир по игре, которую уже все похоронили.

RealSport: FaZe Clan начала переговоры с Янко YNk Пауновичем