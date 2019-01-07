Офлейнер Tigers Дэвид Moonmeander Тан раскритиковал систему наказаний в Dota 2. Киберспортсмен напомнил о максимальном вердикте за систематические нарушения во время матчей. С февраля 2018-го аккаунт пользователя могут заблокировать на шесть месяцев. Однако он убеждён: подобное наказание больше не работает, поскольку игроки научились обходить его.

Киберспортсмен полагает, что пользователи на высоких рангах научились просчитывать, сколько раз подряд можно «закинуть» до получения шестимесячного бана. Поэтому опытные геймеры создают новые аккаунты. Они прокачивают их до того момента, пока нельзя вернуться к основной учётной записи.

По мнению Тана, если раньше оказаться в списке пользователей, которые должны участвовать в матчах с низким приоритетом поиска, было наказанием, то сейчас это возможность повеселиться. Как правило, игроки с рейтингом Immortal не встречают достойного сопротивления.

Тан уверен, что нынешняя система наказаний никуда не годится. Любой может занять мид, проиграть линию, разбить вещи и сделать всё для поражения команды.

Киберспортсмен призвал других профессиональных игроков воздержаться от подобной практики. Их поведение становится предметом для подражания. Фанаты бездумно начинают копировать действия кумиров на своём рейтинге после просмотра стримов или матчей в DotaTV.

В завершении обращения на Twitlonger Тан выразил надежду, что его поймут правильно, а его основной посыл дойдёт до каждого.

Сообщество регулярно обращает внимание на поведение профессиональных игроков в рейтинговых матчах. Многие из них не стесняются вести себя неподобающим образом.